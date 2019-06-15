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В Киевской области и на Западе ожидаются грозы, местами град и шквалы

15 июня, 16:33

Синоптики предупредили украинцев о непогоде в западных областях страны, а также в столичном регионе

Фото: Pixabay

В Киевской области и на западе Украины 15 июня ожидаются грозы, местами град и шквальный ветер скоростью до 15-20 метров в секунду.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в столичном регионе гроза начнется уже в ближайшие часы и продлится до конца суток гроза. Днем 16 июня грозы, местами град и шквалы ожидаются в западных областях страны.

15 июня на западе (кроме Волынской и Тернопольской областей), севере и в центре страны ожидаются дожди с грозами, на остальной территории сухо и солнечно. И жарко – в западных областях днем в среднем ожидается от 28 до 31 градуса выше нуля, в центре и на севере от 29 до 31 градуса, в восточных областях и на юге 31-33 градуса тепла.

Также мы сообщали, что пока что Украина изнывает от жары, хотя, по прогнозам, на смену жаркой погоде во второй половине июня должно прийти приятное летнее тепло.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как правильно выбирать солнцезащитные очки.


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Тег погода, синоптики, прогноз погоды, киевская область, гроза

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