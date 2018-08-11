В Киевской области отец случайно задавил малолетнего сына

Правоохранители Киевской области изучают обстоятельства трагедии, произошедшей днем 11 августа в селе Ольшаница Рокитянского района.

По информации Нацполиции, местный житель, сдавая назад на грузовом автомобиле во дворе собственного дома, совершил наезд на своего трехлетнего сына.

Утверждается, что ребенок скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось об аварии, произошедшей на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкая в столице, в результате которой погиб маленький мальчик.

Кроме того, в июле ДТП произошло в центре города, где водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку



