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В Киевской области задержали банду воров

Сегодня, 00:24

Десять мужчин и две женщины воровали автомобили в столице и еще в пяти областях.

В Киевской области задержали банду воров Украина Десять мужчин и две женщины воровали автомобили в столице и еще в пяти областях.

Банду автоворов задержали в Киевской области. Десять мужчин и две женщины воровали автомобили в столице и еще в пяти областях. Известно о 12 кражах. Во время обысков у злоумышленников изъяли спецустройства для считывания сигнализаций, запуска двигателей, глушение GPS и GSM сигналов, устройства для изменения идентификационных данных авто.

Ранее в полиции рассказали, как украинцы могут защититься от кражи автомобиля. Копы уверяют, что, по статистике, чаще всего машины теряют легкомысленные владельцы, которые оставляют авто во дворах на ночь или не включают сигнализацию, когда "на минутку" выходят в магазин.

Но, по большому счету, в зоне риска находятся практически все автолюбители. Например, припарковав машину, мы обычно закрываем ее пультом дистанционного управления. И именно в этот момент грабители считывают код сигнализации и получают возможность попасть в салон.

Напомним, ранее в полиции также рассказали о "предпочтениях" автомобильных воров.

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Тег видео, авто, автоворы

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