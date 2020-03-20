В Китай отправляется военный самолет за экспресс-тестами на коронавирус: фото

На следующей неделе будет еще один рейс в Китай

Украина отправляет в Китай военно-транспортный самолет за экспресс-тестами для выявления коронавируса. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

"Военный грузовой самолет Ил-76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, Китай. В 11:00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", – написал он.

По его словам, закупка этого груза стала возможной благодаря представителям бизнес-сообщества, Офиса президента и министерств, которые участвовали в организации.

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"Это лишь первый полет, на следующей неделе будет еще один", – добавил Мотовиловец.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине 15 областей имеют тесты для выявления коронавируса. В свою очередь президент Владимир Зеленский говорил, что в ближайшее время в Украину поступит миллион экспресс-тестов.

Напомним, в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели общенациональный карантин. Сначала закрыли садики, учебные заведения, потом ввели более жесткие меры – закрылись заведения общепита, торговые центры, метро; в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях ограничили количество пассажиров до 10. Людей перевели на самоизоляцию или удаленную работу. За нарушения карантинных мер ввели административную и уголовную ответственность. На сегодняшний день коронавирусом заразились 26 человек, из них три случая оказались летальными. Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент.

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