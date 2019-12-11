В Києві пройшов захід на честь Дня пам'яті жертв землетрусу у Вірменії

Олексій Кулагін, якій очолював загін рятувальників у 1988-му та керував відновленням житла у 1989-1991, розповів про трагедію і відбудову вірменських міст

З 1988 року 7 грудня в Республіці Вірменія відзначається як День пам'яті жертв землетрусу. В цей день світ дізнався про страшну трагедію, в якій загинули десятки тисяч людей.

Рівно 31 рік тому в Вірменії стався землетрус, який став одним з найбільш руйнівних стихійних лих XX століття. Землетрус забрав життя 45 000 осіб, а близько 140 000 стали інвалідами. Півмільйона залишилися без даху над головою, кілька міст і безліч сіл частково або повністю зникли з лиця землі.

У цей скорботний день 31-ї річниці землетрусу відбувся захід пам'яті, організований Київською Вірменською Громадою в Україні. На подію було запрошено керуючого власника девелоперської компанії "ОМОКС" Олексія Кулагіна, який у грудні 1988 року, від Мінвуглепрому СРСР, очолював загін із 400 рятівників у місті Ленінакані, а з січня 1989 року до 1991 року – керував загоном із 7 500 шахтобудівельників по відновленню житлового фонду міста Кіровакан.

Олексій Кулагін висловив глибоке співчуття вірменському народу та розповів про всі жахи цієї трагічної події, а також її наслідки, які побачив на власні очі. Олексій Кулагін поділився історією та досвідом щодо рятування потерпілих під час землетрусу та щодо відновлення житлового фонду зруйнованих міст. Він наголосив на мужності, безстрашності та згуртованості рятувальників, які прибули з усього світу.

У пам’ять трагічних подій, пов’язаних з землетрусом 1988 року, було знято драматичний документальний фільм "Спітак", який продемонстровали під час заходу, що організувала Київська Вірменська Громада в Україні.

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