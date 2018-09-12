В колонии РФ Клыху не передают письма от матери
Денисова намерена выяснить у уполномоченного РФ, почему нарушаются права Клыха
Политзаключенный Кремля Станислав Клых пожаловался, что ему не приходят письма от матери.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова после разговора с мамой Станислава Клыха.
"Если деньги, которые ему передает мама со своей пенсии он получает, то письма – нет. Станислав получил только одну весть из дома, хотя мама присылает их регулярно – два раза в месяц", – отметила Денисова.
Денисова намерена выяснить у уполномоченного РФ, почему нарушаются права Клыха и он не получает корреспонденцию.
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"Кроме того, Тамара Ивановна отметила, что 20 сентября собирается навестить своего сына в Верхнеуральской колонии. Уже сейчас вместе с МИД будем решаться вопрос организации ее поездки", – добавила Денисова.
Напомним, что 9 июня Станислав Клых объявил голодовку в поддержку других политзаключенных украинцев в России.
Кроме того, позже Денисова сообщила, что Клых находится в критическом состоянии – у него стали отказывать почки и сердце.
Также мы сообщали о том, что Кремль давит на политзаключенного – Станислава Клыха регулярно отправляют в психиатрические больницы.
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