В колонии РФ Клыху не передают письма от матери

Сегодня, 03:24

Денисова намерена выяснить у уполномоченного РФ, почему нарушаются права Клыха

Станислав Клых. Фото: 112.ua
Станислав Клых. Фото: 112.ua

Политзаключенный Кремля Станислав Клых пожаловался, что ему не приходят письма от матери.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова после разговора с мамой Станислава Клыха.

"Если деньги, которые ему передает мама со своей пенсии он получает, то письма – нет. Станислав получил только одну весть из дома, хотя мама присылает их регулярно – два раза в месяц", – отметила Денисова.

Денисова намерена выяснить у уполномоченного РФ, почему нарушаются права Клыха и он не получает корреспонденцию.

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"Кроме того, Тамара Ивановна отметила, что 20 сентября собирается навестить своего сына в Верхнеуральской колонии. Уже сейчас вместе с МИД будем решаться вопрос организации ее поездки", – добавила Денисова.

Напомним, что 9 июня Станислав Клых объявил голодовку в поддержку других политзаключенных украинцев в России.

Кроме того, позже Денисова сообщила, что Клых находится в критическом состоянии – у него стали отказывать почки и сердце.

Также мы сообщали о том, что Кремль давит на политзаключенного – Станислава Клыха регулярно отправляют в психиатрические больницы.
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"Сегодня"

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