В компании Пошторг рассказали, как уберечь себя от мошенников

Несмотря на растущую популярность интернет-шоппинга, сервисы по продаже товаров почтой не теряют своего покупателя. Не последней причиной этому являются огромные призовые фонды, которые разыгрываются среди клиентов. Но где мед, там и мухи, поэтому неудивительно, что, помимо проверенных временем компаний, на рынке появляются мошенники

Чтобы уберечь украинцев от обмана, компания Пошторг, работающая в сфере каталожных продаж уже 11 лет, решила рассказать нашим читателям, как вычислить мошенников и не стать их жертвой.

Давайте разберем все зацепки, по которым можно определить обман, и на примере Пошторга посмотрим, как себя позиционирует надежная компания.

· Правила акции

Если все честно и законно, правила проведения акции находятся в общественном доступе. Если же вам предлагают что-то выиграть, не оговаривая все условия, скорее всего, это дело рук мошенников.

Кроме того, обратите внимание, на саму формулировку правил. Они – официальный документ, на котором должны стоять печати, подписи ответственных лиц, а каждая деталь должна быть прописана юридически верными формулировками.

Проверяем: на сайте Пошторга опубликовано правила, на которых стоят печати и подписи. В правилах указаны данные компании-организатора, а также прописаны все детали: размер призового фонда, порядок определения победителей и другая важная информация.

· Определение победителей

Конечно же, процесс выбора победителя должен соответствовать правилам и проводиться открыто.

Проверяем: в интернете есть видеоотчеты с розыгрышей Пошторга, также есть записи прямых эфиров, которые транслировались на популярных новостных площадках. При определении победителя присутствует независимая комиссия, следящая за процессом, а также нотариус, заверяющий результаты.

· Доступная информация

Помимо указанной выше, публичной должна быть и другая информация, например, результаты розыгрыша, которые, если все законно, должны быть опубликованы в источниках массовой информации в течение 30 дней после определения победителя.

Проверяем: после каждого состоявшегося розыгрыша в новостных СМИ, а также на сайте Пошторга, появляется информация о победителе, интервью и фото с ним. При получении приза победитель в присутствии нотариуса подписывает необходимые документы, чтобы передача денежного выигрыша состоялась в соответствии с законом.

Как итог, стоит сказать, что мошенники есть в любой сфере и нужно не бояться их, а уметь отличать выгодное предложение от обмана.