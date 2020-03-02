В "коронавирусном" регионе Китая остаются 39 украинцев: что о них известно

После эвакуации украинцев из охваченной коронавирусной эпидемией китайской провинции Хубэй там остается 39 украинских граждан.
Среди них те, кто отказался от эвакуации, и те, кого не допустили на самолет из-за симптомов ОРВИ, отметили 2 марта в Министерстве здравоохранения Украины.
"Посольство поддерживает постоянную связь с украинцами, которые отказались от эвакуации. В целом дипломатическому учреждению известно о 39 гражданах Украины, которые остаются в провинции Хубэй", — заявила пресс-служба Минздрава, подчеркнув, что информации о инфицировании украинцев в Китае не поступало.
В Минздраве напомнили о женщине, которая заразилась коронавирусом в Неаполе.
"Сейчас она находится в больнице "Cotugno" (г. Неаполь), а ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает", — заверили в пресс-службе.
Также ничего не угрожает и троим украинцам, у которых подтвердили COVID-19 в Японии – они госпитализированы и находятся в удовлетворительном состоянии. Еще одна член экипажа лайнера уже переболела и выписана из местной больницы.
В здравоохранительном ведомстве напомнили о том, что на территории самой Украины пока что не было подтверждено ни одного случая заражения этой инфекцией.
Напомним, что 20 февраля Украина эвакуировала из Хубэя 45 своих и 28 иностранных граждан. Их доставили спецрейсом в Харьков, откуда отвезли для обсервации в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской области.
Среди них находится и специальный корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета. Он рассказал, как проходит 12 день карантина.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк