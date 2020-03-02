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В "коронавирусном" регионе Китая остаются 39 украинцев: что о них известно

2 марта, 14:29

Станислав Кожемякин

Посольство поддерживает связь со всеми украинцами, которые не эвакуировались

После эвакуации украинцев из охваченной коронавирусной эпидемией китайской провинции Хубэй там остается 39 украинских граждан.

Среди них те, кто отказался от эвакуации, и те, кого не допустили на самолет из-за симптомов ОРВИ, отметили 2 марта в Министерстве здравоохранения Украины.

"Посольство поддерживает постоянную связь с украинцами, которые отказались от эвакуации. В целом дипломатическому учреждению известно о 39 гражданах Украины, которые остаются в провинции Хубэй", — заявила пресс-служба Минздрава, подчеркнув, что информации о инфицировании украинцев в Китае не поступало.

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В Минздраве напомнили о женщине, которая заразилась коронавирусом в Неаполе.

"Сейчас она находится в больнице "Cotugno" (г. Неаполь), а ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает", — заверили в пресс-службе.

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Также ничего не угрожает и троим украинцам, у которых подтвердили COVID-19 в Японии – они госпитализированы и находятся в удовлетворительном состоянии. Еще одна член экипажа лайнера уже переболела и выписана из местной больницы.

В здравоохранительном ведомстве напомнили о том, что на территории самой Украины пока что не было подтверждено ни одного случая заражения этой инфекцией.

Напомним, что 20 февраля Украина эвакуировала из Хубэя 45 своих и 28 иностранных граждан. Их доставили спецрейсом в Харьков, откуда отвезли для обсервации в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской области.

Среди них находится и специальный корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета. Он рассказал, как проходит 12 день карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия Китай эвакуация Новые Санжары украинцы за границей

Источник: Сегодня

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