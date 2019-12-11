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В Кремле прокомментировали ложь российских пропагандистов о крушении рейса MH17

11 декабря, 16:39

Песков считает, что публикация фейков не основание для того, чтобы не доверять "Первому каналу"

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В Кремле прокомментировали признание главы российского пропагандистского "Первого канала" Константина Эрнста о том, что его канал лгал о причастности Украины к авиакатастрофе малайзийского Boeing-777 на Донбассе.

"Это вовсе не подрывает (доверие к госканалу)", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что такая ложь подрывает доверие к телеканалу.

При этом он попытался оправдать появление на "Первом канале" фейкового сюжета о крушении рейса MH17.

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"В этом плане да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными. Поэтому на определенном этапе это вполне может быть", - сказал Песков.

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Ранее Константин Эрнст впервые признался, что его канал лгал о причастности Украины к авиакатастрофе. В опубликованном 9 декабря материале The New Yorker он назвал несоответствующей действительности информацию об украинском истребителе, который якобы сбил рейс MH17, в результате чего погибли все 298 человек, которые находились на борту лайнера.

В ноябре 2014 года на "Первом" показали снятые спутником "сенсационные кадры", согласно которым Boeing сбили вовсе не из российского ЗРК "Бук", а истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Рядовые пользователи сразу же распознали очередной фейк кремлевских пропагандистов.

Напомним, что 16 июля этого года отмечали пятую годовщину трагедии. Новости "Сегодня" сообщали, какие траурные мероприятия по этому поводу проходили в разных странах мира.

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Донбасс MH17 Дмитрий Песков

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