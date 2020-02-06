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В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника "премьером ДНР"

6 февраля, 12:16

По словам Пескова, бывший вице-губернатор Пашков действует как "частное лицо"

/ Фото: kremlin.ru

В Кремле заявили, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российским государством. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это же не официальное делегирование официального лица. В данном случае может идти речь только о действиях физического лица в качестве просто гражданина РФ. Никаких здесь противоречий нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как назначение "премьер-министром" в оккупированном Донецке российского чиновника коррелируется с заявлениями Москвы о непричастности России к оккупации восточных регионов Украины.

Ранее украинский блогер Денис Казанский сообщил, что "премьер-министр" псевдореспублики "ДНР" Александр Ананченко исчез.

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"Был в "ДНР" "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений. Пишут, что "и.о. премьера" теперь Пашков", – написал он в соцсетях.

Отметим, что гражданин РФ Владимир Пашков являлся "заместителем" Ананченко.

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Напомним, 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе "Л/ДНР".

Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла. Кроме того, в Кремле сообщили, что Путин еще не подписал указ об увольнении Суркова.

Смотрите также видео новых заявлений президента Владимира Зеленского по Донбассу:

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Россия Донбасс Дмитрий Песков ДНР

Источник: УНИАН

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