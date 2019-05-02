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В Кропивницком открыли выставку, посвященную пленным украинским морякам

2 мая, 22:22

Художники из разных городов изобразили свои версии событий в Керченском проливе


В Кропивницком открыли выставку, посвященную украинским морякам, которых захватили россияне в Керченском проливе. Идея принадлежит семье младшего из моряков – Андрея Эйдера.

На картинах россияне захватывают украинские корабли. Художники из разных городов изобразили свои версии событий в Керченском проливе. 24 картины. Ровно столько пленных моряков.

Слова поддержки крайне важны для моряков, говорят родные. Поэтому посетителей выставки призывают написать ребятам.

Письма поддержки военнопленным уже написал немало украинцев. На призыв "Сегодня" писать морякам в Лефортово откликнулись артисты Святослав Вакарчук, Ада Роговцева, Алена Винницкая и Евгений Галич, а также спортсмены Андрей Пятов и Виталий Кличко. Их письма мы передали адвокату моряков Николаю Полозову. Юрист заверил, несмотря на бешеную российскую цензуру, слова поддержки дойдут до адресатов.

Постоянная палата третейского суда в Гааге будет транслировать в прямом режиме рассмотрение дела по иску Украины против РФ о нарушении Москвой Конвенции ООН по морскому праву.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года Международный трибунал по морскому праву подтвердил получение запроса Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков, захваченных с применением силы Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Напомним, что Украина обратилась в Морской трибунал, чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Кроме того, сообщалось, что Федеральная служба безопасности России продлила на до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков.

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Тег выставка, пленные, пленные моряки

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