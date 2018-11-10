В Кропивницком ребенок впал в кому из-за неправильного диагноза

Вчера, 23:46

Сейчас мальчик в реанимации в тяжелом состоянии, врачи утешительных прогнозов не делают


В Кропивницком ребенка лечили от вирусного заболевания, но упустили энцефалит. Пять дней мать двухлетнего Ростислава обивала пороги больниц. Подозревала, у ребенко что-то страшнее простуды. Медики же не обращали внимания, приписывали противовирусные препараты, антибиотики. Но когда ребенок впал в кому, поставили диагноз энцефалит. Теперь за жизнь мальчика борются реаниматологи.
и лечения.

"С первого дня заподозрить явление энцефалита было, к сожалению, очень трудно. У него не било клиники такой. Был выставлен диагноз – интоксикация центральной нервной системы, как на банальную вирусную инфекцию. Ребенок в отделении находился, был в сознаний. Был беспокойным. Они все плачут. Это не дом, поэтому беспокойно, может ему что это не нравилось", – поясняет Светлана Баранова, заведующая инфекционным отделением.

Кристина же поведение сына в тот день считала неадекватной. Несколько раз вызвала дежурного врача. И сетовала на преувеличенную обеспокоенность матери.

Сейчас мальчик в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи утешительных прогнозов не делают.

За три дня на интенсивную терапию Ростислава родители потратили 14 тысяч гривен. Больших средств в семье нет. С жалобой планируют обращаться в областной департамент здравоохранения, чтобы установить вину врачей в несвоевременном диагностировании.

Ранее сообщалось, что врачи районной больницы лечили заворот кишечника у ребенка минералкой.

Также мы писали о скандале в роддоме Ровно: младенец в коме, мать обвиняет медиков.
видео, реанимация, кома

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"Сегодня"

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