В Кропивницком застрелили адвоката

Адвокат Александр Иванов был застрелен из автоматического оружия возле. Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины на своем сайте

"Убийство произошло по ул. Куропятникова у СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одного пострадавшем", – говорится в сообщении.

Также в Ассоциации уточнили, что на данный момент на месте преступления работает следственная группа. Местные СМИ также сообщают, что раньше Александр Иванов работал в правоохранительных органах. Также известно, что нападавшие стреляли из автомобиля "ВАЗ-2109" красного цвета.

Ранее сообщалось, что в Чернигове застрелили двух человек и полиция задержала подозреваемых.

Кроме того, мы писали о том, что в Запорожье полицейский организовывал заказное убийство. Полицейский через посредника подыскивал киллера среди людей с уголовным прошлым, чтобы "заказать" местного жителя, якобы обидевшего его близкого родственника.

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