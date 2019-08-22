Неизвестные на красной "девятке" расстреляли адвоката из автомата, полиция объявила оперативный план "Сирена"

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В Кропивницком возле СИЗО №6 был убит адвокат Александр Иванов, еще один человек получил ранения. Об этом сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины.

"Убийство произошло по ул. Куропятникова у СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем", – сообщили в Ассоциации адвокатов.

В свою очередь, в секторе коммуникации полиции Кировоградской области сообщил, что сообщение о происшествии поступило 22 августа, около 11:53.

"Неизвестные лица с использованием огнестрельного оружия нанесли ранения двум местным жителям. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой – госпитализирован в лечебное учреждение", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В полиции также сообщили, что в связи с происшествием в городе в действие введен оперативный план "Сирена".

"Предварительная квалификация события – ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Чернигове застрелили двух человек и полиция задержала подозреваемых.

Кроме того, мы писали о том, что в Запорожье полицейский организовывал заказное убийство. Полицейский через посредника подыскивал киллера среди людей с уголовным прошлым, чтобы "заказать" местного жителя, якобы обидевшего его близкого родственника.

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