В Кропивницком жителей пятиэтажки залило дождем из-за незаконченного ремонта крыши

Сегодня, 23:12

Представитель подрядчика уверяет: поврежденные квартиры отремонтируют, но только тем, кто имеет акты обследования от жилищно-эксплуатационных организаций


В Кропивницком жителей пятиэтажного дома залило дождем из-за незаконченного ремонта крыши.

Жильцы обвиняют бригаду, которая ремонтирует кровлю пятиэтажки. Говорят, работают слишком медленно. С жалобой обратилась в жилищно-эксплуатационную организациию.

Представитель подрядной организации обвинения отвергает. А подтопления, говорит, случайность.

В жилищно-эксплуатационной организации говорят: убытки должен возместить подрядчик. Коммунальщики лишь составляют акты повреждений. Пока обратились жители только трех квартир.

В горсовете ответственность также возлагают на подрядчика. Подрядная организация не смогла обеспечить полную гидроизоляцию для того чтобы не допустить подтопления.

Представитель подрядчика уверяет: поврежденные квартиры отремонтируют. Но только тем, кто имеет акты обследования от жилищно-эксплуатационных организаций.

Если же подрядчик отказывается исправлять недостатки, нужно сделать экспертную оценку и обратиться в суд, советует юрист.

Ранее сообщалось, что житель Одессы отсудил 17 тысяч за дождь с потолка.

Также мы писали о том, что делать, когда затопили соседи.
видео, ЖЭК, крыша

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Источник:

"Сегодня"

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