В Кропивницком жителей пятиэтажки залило дождем из-за незаконченного ремонта крыши
Представитель подрядчика уверяет: поврежденные квартиры отремонтируют, но только тем, кто имеет акты обследования от жилищно-эксплуатационных организаций
В Кропивницком жителей пятиэтажного дома залило дождем из-за незаконченного ремонта крыши.
Жильцы обвиняют бригаду, которая ремонтирует кровлю пятиэтажки. Говорят, работают слишком медленно. С жалобой обратилась в жилищно-эксплуатационную организациию.
Представитель подрядной организации обвинения отвергает. А подтопления, говорит, случайность.
В жилищно-эксплуатационной организации говорят: убытки должен возместить подрядчик. Коммунальщики лишь составляют акты повреждений. Пока обратились жители только трех квартир.
В горсовете ответственность также возлагают на подрядчика. Подрядная организация не смогла обеспечить полную гидроизоляцию для того чтобы не допустить подтопления.
Представитель подрядчика уверяет: поврежденные квартиры отремонтируют. Но только тем, кто имеет акты обследования от жилищно-эксплуатационных организаций.
Если же подрядчик отказывается исправлять недостатки, нужно сделать экспертную оценку и обратиться в суд, советует юрист.
Ранее сообщалось, что житель Одессы отсудил 17 тысяч за дождь с потолка.
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