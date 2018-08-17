В крымской прокуратуре объяснили мягкое наказание по делу Одновол

Задержанная руководитель крымского отделения российского движения "Волонтеры победы" Елена Одновол получила условный срок и будет отбывать наказание в Украине. Об этом сообщили в Прокуратуре АРК, передает "Укринформ".

"Условный срок – на том основании, что она находится в состоянии беременности в настоящее время. Также было заключено соглашение, она признала свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления, а также сотрудничала со следствием по другим моментам по изобличению лиц. Отбывать условное наказание она будет в Украине", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в прокуратуре, в случае, если Одновол нарушит условия испытательного срока, то будет отбывать наказание уже не условно. "Она без разрешения не имеет права выезжать за пределы страны, за пределы города – только с разрешения. Будет установлено место жительства, и фактически любое перемещение будет контролироваться соответствующими органами", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что суд в Украине приговорил к условному сроку задержанную гражданку Украины – активистку общественной организации "Волонтеры победы" Елену Одновол, которая незаконно участвовала в организации выборов президента РФ на территории оккупированного Россией Крыма в марте текущего года, она покинет СИЗО в пятницу.

Как сообщалось, 23 апреля 2018 года стало известно о задержании на КПВВ "Чонгар" (Херсонская обл.) гражданки Украины, которая была доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года.

По информации СБУ, женщина участвовала в деятельности молодежной неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры победы" на аннексированном полуострове, а также осуществляла деятельность, направленную на укрепление оккупационного режима, в частности организовала пункты сбора подписей в поддержку выборов президента РФ, незаконно проведенных на полуострове 18 марта. Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует въехать на материковую часть Украины по личным делам, после чего задержали ее.

24 апреля следователи СБУ объявляли ей о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины.