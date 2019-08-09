В Крыму случилось массовое заболевание отдыхающих из "ЛНР": появились подробности

В одном из пансионатов случилась беда, особенно пострадали дети, которые мучились пять дней

/ Фото: Сегодня

Жителей т.н. "ЛНР" отправили по путевкам на отдых в один из пансионатов оккупированного Крыма, где произошло массовое заражение ротовирусной инфекцией. Об этом рассказала сайту "Сегодня" жительница оккупированного Луганска.

По ее словам, жители "респубилки" по профсоюзным путевкам прибыли в пансионат "Лазурный", после чего часть отдыхающих обнаружили у себя симптомы ротовирусной инфекции – температуру, рвоту, рези в животе, диарею, слабость.

"Особенно пострадали дети дошкольного возраста, болезнь у которых продлилась до пяти дней в острой форме. Хозяин базы отвозил обратившихся в инфекционное отделение Алушты, предупреждая называть вымышленный адрес проживания. По словам персонала, инфекцией переболели почти все сотрудники в той или иной форме, что, вероятно, связано с отсутствием медицинских книжек у работников, набранных также в "республиках", – рассказала жительница Луганска.

Как сообщали новости "Сегодня", российские оккупанты не только не заботятся о благосостоянии жителей оккупированных территорий, но и их здоровьем. Так, ранее Россия поставила под угрозу жителей "Л/ДНР", прекратив поставки медикаментов. В то же время стало известно, что у российских военных, находящихся на Донбассе, переизбыток лекарств.

Также в феврале по случаю пятой годовщины аннексии Крыма мы писали о непростой жизни крымчан в оккупации. Несмотря на бравурные отчеты оккупационных властей, с каждым годом жить в Крыму все сложнее. Читайте подробней в материале "Сегодня": "Пять лет оккупации Крыма: куда дрейфует полуостров, с которого жителям приходится бежать".

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