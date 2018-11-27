В Крыму "суд" взялся за украинских моряков, захваченных на Азове

Украинцев захватили во время прохода через Керченский пролив, а теперь на них заведены "уголовные производства"

Сегодня т.н. "суд" в оккупированном Симферополе будет рассматривать меру пресечения для украинских моряков, захваченных россиянами в Азовском море 25 ноября. Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, рассмотрение "дела" над украинцами было назначено на 09:00 в "Киевском районном суде".

"Машина с моряками проследовала по трассе в Симферополь. Первая машина сопровождения с мигалкой, вторая – КамАЗ с будкой, окна с решетками, микроавтобус и машина сопровождения с мигалкой", – написала Денисова.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинцев обвиняют в нарушении государственной границы РФ, в связи с чем против них открыли "уголовные производства".

Позже появилось видео "допроса" украинских моряков – опрошены были старший лейтенант Андрей Драч, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

В то же время командующий ВМС прокомментировал видео "допроса" украинских моряков. Игорь Воронченко объяснил, что украинцы давали показания под давлением.