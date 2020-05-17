В "Л/ДНР" ее не было: внучка Муссолини по ошибке оказалась под санкциями

Президент Владимир Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в т.н. "Л/ДНР". Однако оказывается, что Алессандру Муссолини по ошибке внесли в санкционный список вместо некого А. Музолино. Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

Он подчеркнул, что ситуацию ему разъяснили в посольстве Украины в Риме.

"На Владимира Зеленского в украинской части ФБ (Facebook) наехали за то, что он исключил из санкционного списка итальянского политика Алессандру Муссолини, внучку того самого знаменитого Бенито Муссолини. Она была в списке за якобы посещение оккупированного Донбасса в качестве "наблюдателя". На самом деле наша внучка ОРДЛО никогда не посещала, а был там некто А. Музолино – это совсем другой человек, он был когда-то депутатом от правой партии "Форца Италия", – написал он.

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Цимбалюк отметил, что два года назад Муссолини по ошибке внесли в санкционный список и теперь эту оплошность исправили. А вот Музолино, по словам журналиста, уже умер.

Как сообщали новости "Сегодня", сама внучка Муссолини уже отреагировала на то, что Украина сняла санкции. Она заявила, что никогда не была в Украине и тем более на оккупированной территории.

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