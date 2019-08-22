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В "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных

22 августа, 02:49

По словам правозащитника, в изоляторе находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко

Фото: Константин Котов/facebook.com/victoria.ivlevayorke

Фото: Константин Котов/facebook.com/victoria.ivlevayorke

В московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных.

Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева.

По словам правозащитника, в изоляторе находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

В свою очередь, об этом правозащитникам сказал начальник отдела режима и охраны Александр Ханов, однако никаких документов члены ОНК не получили. Ранее не было известно, что Сущенко также находится в "Лефортово", а его адвокат Марк Фейгин отказывался комментировать "Медиазоне" информацию о местонахождении подзащитного.

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"Про Павла Гриба они почему-то сказали, что его нет. Они прямо по базе не проверяли, это просто сотрудник (Ханов), который нас сопровождал, сказал, что этого не помнит и что его, скорее всего, нет", – добавил Еникеев.

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Фото из открытых источников

Он рассказал, что когда члены ОНК в дежурной части начали расспрашивать про украинцев, им ответили, что те отказались с кем-либо общаться. Затем тюремщики сказали, что в СИЗО произошла авария с водопроводом и предложили прийти в другой день.

Ранее в российской тюрьме "Владимирский централ" официально подтвердили, что украинского политзаключенного Николая Карпюка вывезли в Москву. 

Ранее СМИ сообщали, что пятеро граждан Украины, незаконно осужденные в РФ и доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщил осведомленный источник.

Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Ранее сообщалось, что участники состоявшейся 12 июля в Париже встречи в "нормандской формате" на уровне советников лидеров стран договорились о обмене пленными.

Напомним, украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили в Киеве механизм возвращения украинцев, удерживаемых в оккупированном Крыму и России, и россиян, которые отбывают наказание в Украине.

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