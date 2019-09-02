В лицей имени Богуна впервые в истории вступили девушки

По словам главы лицея, девушки не уступают юношам "ни в уровне знаний, ни в физической подготовке"

Фото "Громадське"

В Киевском военном лицее имени Богуна впервые в истории начали обучение девушки – они приняли участие в торжествах в День знаний.

Во время праздничной линейки начальник лицея, Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук заявил, что с 1 сентября заведение пополнили 300 новых учащихся, в том числе 20 девушек.

"Впервые в его истории здесь будут учиться девушки, которые во время вступительных экзаменов завоевали возможность носить высокое звание лицеисток Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", – сказал он.

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Гордейчук отметил, что девушки не уступают юношам "ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины".

Требования к абитуриентам – парням и девушкам были одинаковыми – их проверяли на силу, ловкость, выносливость, психологическую готовность и мотивацию.

Как мы писали ранее, президент Владимир Зеленский после поздравления моряков с Днем Военно-морских сил присвоил новые имена морскому лицею и бригаде морской пехоты.

Следующим указом Зеленский присвоил 36 отдельной бригаде морской пехоты почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского" и теперь она будет называться 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Это было сделано с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, увековечения памяти выдающегося военного деятеля Михаила Белинского, учитывая высокие показатели в боевой подготовке, образцовое выполнение поставленных задач личным составом данной бригады.

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