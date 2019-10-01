В "ЛНР" и "ДНР" впервые проводят перепись населения

Оккупационные администрации объяснили, для чего им нужно подсчитать жителей ОРДЛО

/ Фото: Сегодня

В т.н. "ДНР" и "ЛНР" уже давно собирались провести "перепись населения", но начали этот процесс только сейчас.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на информресурсы боевиков.

Отмечается, что оккупационные власти предусмотрели поквартирный обход населения, который пройдет с 1 по 14 октября. Кроме того, будут работать и стационарные пункты переписи. В "ДНР" таких 538 пункта, из них 153 — в Донецке.

В непризнанных "республиках" заявили, что перепись нужна для получения данных о численности, структуре и распределении населения по территории с учетом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня местных жителей.

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Людям будет задано 25 вопросов, среди которых, например, источник их дохода.

Согласно данным т.н. "главного управления статистики ДНР", общая численность населения на этой части Донбасса на 1 июля 2019 года составила 2,274 миллиона человек, из них 944 тысяч живут в Донецке. Численность населения в "ЛНР" на 1 сентября 2019 года оценивалась местным "управлением статистики" в 1,447 миллиона человек, в том числе 431 тысяч — в Луганске.

А вот по оценке подконтрольного украинским властям управления статистики Донецкой области, на 2019 год численность населения по обе стороны линии соприкосновения составляла 4,162 миллиона человек.

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Напомним, Украина проводила перепись населения в последний раз в 2001 году.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что оккупационным властям нужна "перепись" населения, чтобы знать число пригодных к армии "Л/ДНР".

А тем временем в свободной Украине тоже готовятся посчитать граждан. Премьер-министр Алесей Гончарук рассказал, что перепись населения могут провести уже в этом году, а не как ранее планировалось в следующем. Читайте также в материале "Сегодня", как проводились переписи населения в Украине.

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