В "ЛНР" и "ДНР" ждут из Кремля замену Суркову: боевики называют имя человека Путина

Сегодня, 10:54

Из-за приезда нового куратора, в непризнанных "республиках" уже готовятся кадровые изменения

Дмитрий Козак. Фото: kremlin.ru
Дмитрий Козак. Фото: kremlin.ru

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей активно распространяют слухи о том, что ожидается назначение нового куратора т.н. "ДНР" и "ЛНР" Дмитрия Козака. Об этом сообщает в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, в "ЛНР" уже даже готовятся кадровые изменения.

"Среди "чиновников" высшего звена т.н. "ЛНР" распространяется информация о возможных кадровых изменениях в руководстве псевдореспублики в связи со сменой куратора "Л/ДНР" в Кремле. В то же время, согласно распространяющимся слухам, в "ЛНР" ожидают назначения главным куратором "ЛНР/ДНР" заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака", – написал Тымчук.

Ранее сообщалось, что в Кремле придумали, кем заменить Суркова на переговорах с Волкером. Так, источник, приближенный к Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске, рассказал "Сегодня", что этой заменой может быть как раз таки Козак.

Недавно сайт "Сегодня" в связи с вероятным уходом Суркова от дел по Донбассу писал материал о том, с кем в июне Путин поедет на переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Источники нашего сайта говорят о двух возможных кандидатах на замену нынешнему куратору псевдореспулик.
Донбасс, боевики, козак, Тымчук, ДНР, ЛНР, Сурков

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Источник:

"Сегодня"

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