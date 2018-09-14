Открыт самый большой культурный центр Полтавщины – Центр досуга "Гармония"

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Сегодня, 18:18

Генеральный директор предприятия &quot;Гармония&quot; Владимир Дорош (слева), городской голова Лубен Александр Грицаенко (в центре).
Генеральный директор предприятия "Гармония" Владимир Дорош (слева), городской голова Лубен Александр Грицаенко (в центре).

Невероятный, многомиллионный подарок городу Лубны сделала ТМ "Гармония", ООО Лубенский молочный завод, – в рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня основания, открыла 4 сентября современное, комплексное, многопрофильное учебно-развлекательное заведение европейского уровня. Центр досуга "Гармония" стал самым масштабным социальным проектом предприятия за всю историю его существования.

Центр досуга "Гармония" ярко выделяется на фоне других подобных центров в Украине. В первую очередь тем, что его строили по самым современным европейским технологиям и здесь есть возможность одновременно тренироваться мамам с детьми.

Трехэтажное здание позволяет принять более 300 посетителей одновременно. Здесь есть студия балета, фитнес-залы, студии для занятий изобразительным и прикладным искусством, рисованием, пением, обучению игры на гитаре. На всех этажах – современные гардеробные, душевые и туалетные помещения, профессиональное оборудование для работы секций, студий и кружков всех направлений. Новейшие технологии строительства, новейшая система кондиционирования и вентиляции, зоны отдыха, паркинг, профессиональное спортивное и танцевальное покрытие. К слову, пол GraboSport предотвращает деформацию детских ножек при нагрузке на занятиях, соответствует всем нормам и стандартам профессиональных спортивных покрытий, а оптимальный баланс между прилипанием и скольжением защищает от травм, оптимизирует нагрузку на суставы и позвоночник.

На базе Центра досуга "Гармония" предусмотрены направления деятельности для различных возрастных категории. Каждый найдет себе занятие по душе среди кружков хореографического, спортивно-акробатического, музыкального направлений, изобразительного искусства. В центре уже занимаются около 200 детей и полсотни мам. Мамы посещают фитнес-джампинг, пилатес и бодифлекс. Продолжается набор в студию эстрадного и бального танцев, циркового, изобразительного искусства, эстрадного вокала.

Городу давно не хватало культурно-образовательного учреждения для развития и досуга детей. Забота о подрастающем поколении – это лучшая инвестиция в будущее. "Дети – это главное, что у нас есть. Я благодарен трудовому коллективу за то, что совместными усилиями удалось создать такую локацию к началу учебного года, – говорит генеральный директор завода Владимир Дорош. – Мы вкладываем деньги в развитие Украины, ведь по-настоящему европейское государство мы построим только собственными усилиями".

Присоединяйтесь:

www.facebook.com/TM.GARMONIJA/

www.instagram.com/tm_garmonija/

Из сердца Полтавщины – Гармонию в каждый дом!
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