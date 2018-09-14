Открыт самый большой культурный центр Полтавщины – Центр досуга "Гармония"

Невероятный, многомиллионный подарок городу Лубны сделала ТМ "Гармония", ООО Лубенский молочный завод, – в рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня основания, открыла 4 сентября современное, комплексное, многопрофильное учебно-развлекательное заведение европейского уровня. Центр досуга "Гармония" стал самым масштабным социальным проектом предприятия за всю историю его существования.

Центр досуга "Гармония" ярко выделяется на фоне других подобных центров в Украине. В первую очередь тем, что его строили по самым современным европейским технологиям и здесь есть возможность одновременно тренироваться мамам с детьми.

Трехэтажное здание позволяет принять более 300 посетителей одновременно. Здесь есть студия балета, фитнес-залы, студии для занятий изобразительным и прикладным искусством, рисованием, пением, обучению игры на гитаре. На всех этажах – современные гардеробные, душевые и туалетные помещения, профессиональное оборудование для работы секций, студий и кружков всех направлений. Новейшие технологии строительства, новейшая система кондиционирования и вентиляции, зоны отдыха, паркинг, профессиональное спортивное и танцевальное покрытие. К слову, пол GraboSport предотвращает деформацию детских ножек при нагрузке на занятиях, соответствует всем нормам и стандартам профессиональных спортивных покрытий, а оптимальный баланс между прилипанием и скольжением защищает от травм, оптимизирует нагрузку на суставы и позвоночник.

На базе Центра досуга "Гармония" предусмотрены направления деятельности для различных возрастных категории. Каждый найдет себе занятие по душе среди кружков хореографического, спортивно-акробатического, музыкального направлений, изобразительного искусства. В центре уже занимаются около 200 детей и полсотни мам. Мамы посещают фитнес-джампинг, пилатес и бодифлекс. Продолжается набор в студию эстрадного и бального танцев, циркового, изобразительного искусства, эстрадного вокала.

Городу давно не хватало культурно-образовательного учреждения для развития и досуга детей. Забота о подрастающем поколении – это лучшая инвестиция в будущее. "Дети – это главное, что у нас есть. Я благодарен трудовому коллективу за то, что совместными усилиями удалось создать такую локацию к началу учебного года, – говорит генеральный директор завода Владимир Дорош. – Мы вкладываем деньги в развитие Украины, ведь по-настоящему европейское государство мы построим только собственными усилиями".

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Из сердца Полтавщины – Гармонию в каждый дом!