В Луцке исполняющий обязанности мэра подхватил коронавирус

Рекордные показатели заболеваемостикоронавирусом не обходят стороной чиновников. Исполняющий обязанности мэра Луцка, секретарь Луцксовета Григорий Пустовит подхватил COVID-19.

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Об этом чиновник пишет в своем Facebook.

Пустовит отмечает, что его работа предполагает много встреч с людьми, и далеко не все придерживаются карантинного режима и носят маски, поэтому риск заразиться очень высок.

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"Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и когда это произошло, мне неизвестно, однако, допускаю, что наиболее вероятно, что я заразился во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка. Вместе с тем никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам", – пишет Пустовит.

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Также чиновник сообщил, что со 2 августа находится на самоизоляции. Однако свою болезнь и распространение коронавируса в городе он не считает предлогом для ужесточения карантинных мер в Луцке.

"Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк к "красной" зоне эпидемической опасности, и как следствие возможного создания существенных проблем и неудобств для жителей города", – заявил Пустовит.

Напомним, Луцк и Тернополь были в "красной" зоне карантина в течение недели, однако с 8 августа Минздрав обновил карту карантинных зон. Теперь в "красную" попали Костопольский район Ровенской области и Кицманский район Черновицкой области. Луцк же перебрался в "оранжевую" зону.

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