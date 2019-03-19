В Луганске оккупанты сгоняют студентов и преподавателей на "протест против выборов" в Украине

Все учебные заведения захваченного города получили разнарядку прислать людей

Фото: uac.gov.ua.

В Луганске оккупанты сгоняют студентов и преподавателей на "протест против выборов" в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f96/9da/5c8f969da6b28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f96/9da/5c8f969da6b28.jpg 2019-03-19T15:03:00+02:00 Украина Все учебные заведения захваченного города получили разнарядку прислать людей

В захваченном боевиками т.наз. "ЛНР" и российскими военными Луганске решили выразить "протест против выборов" президента Украины.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила жительница оккупированного Луганска.

Во все учебные заведения города спущена разнарядка – 31 марта на Ярмарочной площади города собрать учащихся, студентов и преподавателей, чтобы они провели некую акцию "протеста" против выборов в Украине.

Напомним, это уже не первая бессмысленное мероприятие, проводимое на оккупированной части Луганской области.

Так, в начале 2019 года подконтрольное главарям т.н. "ЛНР" общественное движение "Мир Луганщине" решило устроить конкурс публицистических работ "С Россией в сердце", а когда выяснилось, что жители неподконтрольной Украине территории не горят особым желанием принимать в нем участие, заявило о продлении конкурса.

За неделю на конкурс поступило всего два десятка "произведений", т.е. главари "ЛНР" хотели прогнуться перед Кремлем, но провалили конкурс о любви к России.

А когда оккупанты проводили выборы незаконного главы "ЛНР" (в ноябре 2018 года), то заманивали луганчан пополнением мобильного счета .

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