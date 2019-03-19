В Луганске оккупанты сгоняют студентов и преподавателей на "протест против выборов" в Украине
Все учебные заведения захваченного города получили разнарядку прислать людей
В захваченном боевиками т.наз. "ЛНР" и российскими военными Луганске решили выразить "протест против выборов" президента Украины.
Об этом сайту "Сегодня" сообщила жительница оккупированного Луганска.
Во все учебные заведения города спущена разнарядка – 31 марта на Ярмарочной площади города собрать учащихся, студентов и преподавателей, чтобы они провели некую акцию "протеста" против выборов в Украине.
Напомним, это уже не первая бессмысленное мероприятие, проводимое на оккупированной части Луганской области.
Так, в начале 2019 года подконтрольное главарям т.н. "ЛНР" общественное движение "Мир Луганщине" решило устроить конкурс публицистических работ "С Россией в сердце", а когда выяснилось, что жители неподконтрольной Украине территории не горят особым желанием принимать в нем участие, заявило о продлении конкурса.
За неделю на конкурс поступило всего два десятка "произведений", т.е. главари "ЛНР" хотели прогнуться перед Кремлем, но провалили конкурс о любви к России.
А когда оккупанты проводили выборы незаконного главы "ЛНР" (в ноябре 2018 года), то заманивали луганчан пополнением мобильного счета .
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