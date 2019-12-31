В Луганской области проверяли готовность танковых подразделений к выполнению задач: видео

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На днях в районе отведения в Луганской области украинские воины-танкисты совершенствовали боевое мастерство. В рамках проведения двухдневной проверки готовности к выполнению задач танковые подразделения сначала отрабатывали тактику, а потом – практические действия.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Готовность определялась в три этапа, в частности на первом этапе отрабатывали планирующие документы организации боя, на втором – практические действия танковых подразделений во время выхода в определенные районы с целью преодоления вероятного противника с поддержкой противотанковых средств, а уже на заключительном этапе была стрельба на меткость, как на месте, так и в движении", – рассказал руководитель учений Евгений Межевикина.

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Выполняли задачи армейцы уже на модернизированных бронемашинах, оборудованных тепловизорами, GPS-навигаторами и более мощными двигателями.

Для некоторых бойцов это было одним из первых серьезных испытаний, однако все военные с поставленными задачами справились на высоком уровне. В будущем полученные танкистами знания пригодятся при выполнении задач по назначению, говорится в сообщении штаба ООС.

Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т. е.100-миллиметровой пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

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