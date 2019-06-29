В людных местах — бинты и тонометры: Минздрав готовит новую реформу

В Минздраве хотят узаконить публичные аптечки и дефибрилляторы

Дефибриллятор. Будет работать автоматически.

Совсем скоро в людных местах страны могут появиться дефибрилляторы и публичные аптечки со всем необходимым для предоставления первой медпомощи. Об этом идет речь в проекте приказа Минздрава, который на днях был вынесен на обсуждение.

Авторы отмечают, что в публичных местах при возникновении чрезвычайных ситуаций повышаются риски получения травм и есть большая вероятность внезапной остановки сердца. Вовремя помочь пострадавшим и увеличить их шансы на жизнь до приезда в больницу призваны общественные аптечки. Если документ одобрят, их установят везде, где собирается народ: в офисах, школах, кинотеатрах, торговых центрах, на заправках, временных площадках. Аптечки обозначат зеленым цветом и разместят в видных и доступных для всех местах.

Ответственным за их приобретение, укладку и хранение будет руководитель предприятия. Его обяжут пройти курсы первой медпомощи в центрах при Минздраве и получить сертификат. Впрочем, глава компании сможет назначить ответственным и подчиненного — тому тоже придется пройти обучение.

По задумке МЗ, аптечки будут отличаться по составу в зависимости от количества людей на территории. Так, в местах, где собирается не больше 30 человек, должна быть укладка с эластичными и марлевыми бинтами, стерильными салфетками, лейкопластырем, перевязочной косынкой, перчатками, жгутом и ножницами. Также в такой аптечке будет пленка-клапан для вентиляции легких, термоодеяло и даже маркер для отметок о том, какая именно первая помощь была предоставлена. Там же, где ожидается скопление народа до 200 человек, можно рассчитывать еще и на тонометр, армированный скотч и фонарик. Эти два вида комплектов пометят наклейкой с крестом.

Третью категорию комплектов обозначат еще и сердцем с молнией и предусмотрят для крупных объектов, где могут находиться до тысячи человек. Помимо перечисленного туда добавят ротовые воздуховоды, перевязочные и гипотермические пакеты, противоожоговые повязки, шприцы и медицинские препараты: раствор глюкозы, адреналин, нитроглицерин, повидон-йод, хлоргексидин, аспирин и парацетамол.

Там будут и приборы: стетоскоп, пульсоксиметр и даже дефибриллятор. Как отмечает глава Минздрава Ульяна Супрун, им сумеет воспользоваться каждый.

"Устройство имеет голосовое меню-помощник и включает заряд только тогда, когда зафиксирует нарушения ритма сердца. Его работа максимально автоматизирована", — пояснила министр.

Она добавила, что при остановке сердца шансы на выживание человека уменьшаются на 7—10% с каждой минутой без дефибрилляции, поэтому чем быстрее человек получит помощь, тем лучше.

"Мало кто сможет оказать помощь"

В целом эксперты позитивно оценивают инициативу Минздрава.

"Такие аптечки действительно могут помочь большему количеству людей дождаться приезда скорой помощи живыми", — говорит невропатолог Александр Николаенко.

Он поясняет, что вероятность того или иного медицинского происшествия в малом или большом скоплении людей разнится — отсюда и отличные составы публичных аптечек. Также врач одобряет отсутствие популярных лекарств в комплектах.

"Любые препараты должен назначать только специалист, кормить пострадавшего таблетками самостоятельно без точного диагноза — опасно, поэтому они неуместны в наборе", — рассказал доктор, добавив, что основаниям для ввода инъекций адреналина или глюкозы должны научить на спецкурсах.

Другие врачи указывают на важный момент — у нас в стране мало людей, которые знакомы хотя бы с азами первой медпомощи, поэтому параллельно с аптечками нужно повышать и знания граждан.

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