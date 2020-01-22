В Малайзии экс-участнику "Х-фактор" отменили смертную казнь: подробности

Бывший участник шоу "Х-фактор", украинец роман Золотарев вернулся в Украину после того, как в Малайзии ему отменили смертный приговор и освободили. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.
"Приговоренному к смертной казни в Малайзии гражданину Украины – отменен смертный приговор", – сообщила она.
По ее словам, Золотарев участвовал и в "Х-факторе", и в "Битве хоров" решил уехать на заработки в Бразилию, но уже в апреле 2017 года собирался вернутся на родину из-за отмены договоренностей с работодателем.
"Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи. Однако во время пересадки в международном аэропорту г. Куала-Лумпур был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд г. Шах-Алам приговорил гражданина Украины к смертной казни (через повешение)", – рассказывает историю украинца Денисова.
Омбудсмен отметила, что после задержания Романа к ней обратился его отец запомощью, после чего были проведены телефонные малайзийской стороной.
"Он уже вернулся на родину и встретился со своим отцом", – написала она и показала соответствующие фото.
Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году украинка чудом избежала смертной казни в Малайзии за наркотики. В ее багаже нашли пакеты с наркотическими веществами, хотя сама она заявляла, что не знала, что в них были наркотики.
В ноябре 2019 года в Малайзии задержали судно с украинским экипажем. На нем находились 22 украинца и один россиянин.
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