В Малайзии экс-участнику "Х-фактор" отменили смертную казнь: подробности

Роман Золотарев уже прилетел в Украину, хотя еще недавно был приговорен к казни

Роман Золотарев с отцом. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Бывший участник шоу "Х-фактор", украинец роман Золотарев вернулся в Украину после того, как в Малайзии ему отменили смертный приговор и освободили. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"Приговоренному к смертной казни в Малайзии гражданину Украины – отменен смертный приговор", – сообщила она.

По ее словам, Золотарев участвовал и в "Х-факторе", и в "Битве хоров" решил уехать на заработки в Бразилию, но уже в апреле 2017 года собирался вернутся на родину из-за отмены договоренностей с работодателем.

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"Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи. Однако во время пересадки в международном аэропорту г. Куала-Лумпур был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд г. Шах-Алам приговорил гражданина Украины к смертной казни (через повешение)", – рассказывает историю украинца Денисова.

Омбудсмен отметила, что после задержания Романа к ней обратился его отец запомощью, после чего были проведены телефонные малайзийской стороной.

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"Он уже вернулся на родину и встретился со своим отцом", – написала она и показала соответствующие фото.

Роман дальний на фото

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году украинка чудом избежала смертной казни в Малайзии за наркотики. В ее багаже нашли пакеты с наркотическими веществами, хотя сама она заявляла, что не знала, что в них были наркотики.

В ноябре 2019 года в Малайзии задержали судно с украинским экипажем. На нем находились 22 украинца и один россиянин.

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