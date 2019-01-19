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В Мариуполе на крышу "скорой" сбросили железную гирю

Сегодня, 09:13

То, что на крыше автомобиля гиря, бригада увидела, только вернувшись в больницу

В Мариуполе на крышу "скорой" сбросили железную гирю Украина То, что на крыше автомобиля гиря, бригада увидела, только вернувшись в больницу

Железную 16-килограммовую гирю сбросили неизвестные с многоэтажки прямо на машину скорой помощи. Крыша автомобиля иcкорежена.

Все произошло ночью. Пока врачи оказывали помощь одному из жителей дома, кто-то из соседей бросил вниз металлическую гирю.

То, что на крыше автомобиля гиря, бригада увидела, только вернувшись в больницу. Теперь следует полностью вырезать крышу автомобиля и поставить новую.

Соседи говорят, в доме живут в основном пенсионеры. Подозреваемые все же имеются – один из жильцов злоупотребляет алкоголем.

Но кто же на самом деле главный подозреваемый, теперь выясняют правоохранители. 16-килограммовую железную гирю полицейские изъяли и отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что сразу двух нетрезвых водителей "скорых" поймали патрульные в Николаеве. Они везли пострадавших в ДТП в больницу. У одного из них алкоголя в крови было в десять раз больше нормы.

После служебной проверки водителей, которые вышли на работу пьяными, уволили. Их ждет суд. Каждому грозит штраф – минимум 10 000 гривен. Также их лишат водительских прав.

В Одессе бригада медиков скорой помощи не смогла доставить в больницу мужчину весом в 150 килограммов, и врачам пришлось позвать на помощь спасателей.

Мариуполь, скорая, гиря

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