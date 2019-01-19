В Мариуполе на крышу "скорой" сбросили железную гирю
То, что на крыше автомобиля гиря, бригада увидела, только вернувшись в больницу
Железную 16-килограммовую гирю сбросили неизвестные с многоэтажки прямо на машину скорой помощи. Крыша автомобиля иcкорежена.
Все произошло ночью. Пока врачи оказывали помощь одному из жителей дома, кто-то из соседей бросил вниз металлическую гирю.
То, что на крыше автомобиля гиря, бригада увидела, только вернувшись в больницу. Теперь следует полностью вырезать крышу автомобиля и поставить новую.
Соседи говорят, в доме живут в основном пенсионеры. Подозреваемые все же имеются – один из жильцов злоупотребляет алкоголем.
Но кто же на самом деле главный подозреваемый, теперь выясняют правоохранители. 16-килограммовую железную гирю полицейские изъяли и отправили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что сразу двух нетрезвых водителей "скорых" поймали патрульные в Николаеве. Они везли пострадавших в ДТП в больницу. У одного из них алкоголя в крови было в десять раз больше нормы.
После служебной проверки водителей, которые вышли на работу пьяными, уволили. Их ждет суд. Каждому грозит штраф – минимум 10 000 гривен. Также их лишат водительских прав.
В Одессе бригада медиков скорой помощи не смогла доставить в больницу мужчину весом в 150 килограммов, и врачам пришлось позвать на помощь спасателей.
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