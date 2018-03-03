В марте – 4g, а в мае – субсидии: как изменится жизнь украинцев весной

Будем жить без телеграмм, но с повышенной минималкой и полетами в Индию и Германию

Наступившая весна принесет украинцам немало новинок: быстрый мобильный интернет, договоры с врачами и пересмотр субсидий. Какие еще изменения ждут страну, узнала "Сегодня".

Март

Уже в этом месяце Украине обещают мобильную связь четвертого поколения. Операторы заявили, что к концу марта стандарт 4G заработает во всех крупных городах. Но уже сейчас на сайтах операторов украинцы могут проверить, поддерживают ли их телефоны и SIM-карты новый стандарт связи.

В марте 498 тыс. военных пенсионеров получат повышенные выплаты — Кабмин опубликовал соответствующее решение. В среднем они увеличатся на 1500 грн. Примерно на 500 грн вырастут и ежемесячные страховые выплаты за производственные травмы.

С началом весны народ останется без телеграмм. Украинские почтамты прекратят предоставлять эту услугу "из прошлого" — из-за ее дороговизны (одно слово — 5 грн) и низкого спроса. Появится четыре новых бюджетных авиарейса из Львова — в немецкий Дортмунд и польские Ольштын, Гданьск и Катовице. Цена полета в Польшу — от 280 до 1200 грн в одну сторону. А вот перелет в Дортмунд обойдется в 720 грн и выше. И напоследок, 25 марта страна перейдет на летнее время и переведет стрелки часов на 60 минут вперед.

Апрель

1 апреля — старт медреформы. Мы сможем выбирать себе врачей, подписывая с ними декларации, и гарантированно получать первичную медпомощь бесплатно. Еще обещают повышение минимальной зарплаты с 3723 до 4100 грн. Как заявил вице-премьер Павел Розенко, решение об этом Кабмин примет по результатам первого квартала.

А вот билеты на поезда станут дороже — с апреля "Укрзализныця" поднимет цену на 10%. В середине весны изменятся и правила выезда за границу несовершеннолетних детей. Ныне действующий "Проездной документ" ребенка полностью перестанет действовать, а вместо него нужно будет предъявлять полноценный загранпаспорт.

Май

В конце весны чиновники пересмотрят субсидии. Отметим, что два года подряд Кабмин постепенно сокращает соцнормы на потребление услуг ЖКХ, не исключено, что и в этом году их снова уменьшат.

В мае украинцев также ждет новый прямой авиарейс — на этот раз из Киева в индийский Дели. Цены на билеты обещают назвать в ближайшее время.

Гуляем 15 дней

На следующей неделе украинцев ждут четыре выходных с 8 по 11 марта в честь Международного женского дня. Правда, за это придется сходить на работу в эту субботу. В честь Пасхи будем отдыхать три дня — с 7 по 9 апреля. В честь Дня труда — четыре, с 28 апреля по 1 мая (но отработаем один день 5 мая, в субботу). Выходным будет и 9 мая (День Победы). А праздновать Троицу будем три дня — с 26 по 28 мая.