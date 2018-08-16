В Мексике стартовала международная олимпиада по робототехнике

Международная олимпиада по робототехнике стартовала в Мексике. Одна из 175-ти команд – украинская. Робота, который переносит солнечные батареи и запускает ветряки, придумали киевские школьники

У этого робота сразу трое "родителей" – выпускники столичного политехнического лицея. Малыш неказист – напоминает металлическую коробку на колесиках с шурупчиками и разноцветными резинками. Но именно он, надеются ребята, станет победителем международной олимпиады по робототехнике.

Собирали робота весом около 10 кг из более чем двух тысяч деталей чуть больше месяца. Программное обеспечение написали за пять минут – самое простое. Демонстрируют, что их машина работает без сбоев, движется со скоростью метр в секунду и легка в управлении.

"Ездит он с помощью 4 двигателей, которые находятся у основания. Манипулятором управляют два сервер-мотора, которые хватают кубик. Эту конструкцию поднимают еще два сервер-мотора, и последний сервер-мотор выталкивает наш кубик в цель", – рассказал один из создателей робота Максим Слипченко.

Тема олимпиады – альтернативная энергия. Роботу предстоит транспортировать солнечные панели и запускать ветряные турбины. Но попадет ли он в число победителей – будет зависеть еще от двух машин, с которыми он окажется в одной команде.

"Перед соревнованиями мы находим эти команды, общаемся с ними, смотрим, у кого какой робот – и придумываем тактику игры. Наш робот имеет хорошую функциональность и вообще очень хорошо сделан, однако невозможно предсказать, какой будет результат", – отметила одна из создателей робота Инга Манжуленко.

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Для украинской команды это уже вторая олимпиада. В прошлом году украинская сборная вошла в двадцатку лучших среди 158 стран-участниц. Наш робот оказался настолько хорош, что в этом году поездку украинской команде в Мексику оплатили организаторы олимпиады.

"Такие мировые чемпионаты, которые проводятся – туда приходят работодатели, они приходят, смотрят на студентов и предлагают им работу. Прям на месте соревнований", – рассказала ментор украинской сборной по работотехнике Надежда Владыкина.

Именно так и произошло с киевлянином Алексеем Ткаченко. Он трижды побеждал на различных конкурсах по робототехнике. Одна из международных компаний предложила ему сотрудничество. Теперь Алексей живет и работает в Тайване, и там доучивается на магистра электронной инженерии и компьютерных наук.

Олимпиада в Мексике уже стартовала и продлится три дня. Украинская сборная уверена: если не станут первыми, то в любом случае выступят достойно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе собирают первого человекоподобного робота украинского производства. Голубоглазого человекоподобного робота зовут Инмув, и он уже умеет задавать простые вопросы и рассказывать о себе.

Роботы становятся более функциональными и начинают принимать активное участие в жизни людей. Так, в китайской больнице при Аньхойском медицинском университете в городе Хэфэй провели операцию с участием робота-хирурга.



Операция с его участием прошла первого января 2018 года. Необычный хирург оснащен механическим манипулятором, системой оптического отслеживания и панелью управления.

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