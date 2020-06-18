Переговоры по деоккупации Крыма: в МИД рассказали детали

Вскоре будет представлена комплексная стратегия по деоккупации и реинтеграции украинского Крыма

Министерство иностранных дел Украины заканчивает подготовку к формированию новой международной платформы по деоккупации Крыма. Об этом заявила первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на онлайн вебинаре "Оккупированный Крым: дорога к деоккупации".

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По словам Джапаровой, в рамках этой платформы будут рассматриваться вопросы милитаризации Крыма Россией, блок безопасности, нарушение прав и свобод украинцев и крымских татар, которые проживают в Крыму.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, выступая в рамках онлайн-вебинара, поблагодарил западных партнеров Украины за продление антироссийских санкций еще на год и выразил надежду, что санкции будут действовать до того момента, пока Крым не будет деоккупирован.

"Для Украины очень важно говорить о деоккупации Крыма и реинтеграции жителей Крыма. На седьмой год незаконной аннексии и оккупации украинского Крыма стратегия деоккупации и реинтеграции еще не была создана. Мы сейчас работаем над этим совместно с другими министерствами и надеемся, что вскоре такая стратегия будет наработана", – отметил Антон Кориневич.

Также, по словам Кориневича, Россия пытается действовать через отдельные страны, используя "мягкую силу". Другое направление – милитаризация Крыма и милитаризация образования, начиная от детских садиков, заканчивая школами и профессиональными образовательными учреждениями, используя пропаганду войны. Россия использует украинский Крым как основную базу для своих военных операций в разных странах.

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Напомним, на итоговой пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не хочет говорить о Крыме

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А Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением из-за навязывания Россией жителям оккупированного Крыма своих документов.

Кроме того, Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Крым – это украинская территория, и призвал Россию вернуть его Украине.

Что сегодня происходит в оккупированном Крыму и чего ждать от оккупантов – смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

Детальнее о ситуации в оккупированном Крыму и о том, что делает Украина для защиты своих граждан, находящихся под оккупацией, читайте также в специальном материале "Сегодня": "Политика России в Крыму – системное военное преступление": интервью с постпредом президента Антоном Кориневичем".

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