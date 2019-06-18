В МИД Германии рассказали, чего ждут от Зеленского

Украинский президент сегодня встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель

Фото: AFP

Глава МИД Германии Хайко Мас заявил, что ФРГ ожидает от президента Украины Владимира Зеленского прогресса в борьбе с коррупцией и в мирном процессе на Донбассе.Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мас отметил, что Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы "исполнились надежды украинцев".

"Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир", – подчеркнул министр.

Также глава МИД ФРГ добавил, что Германия будет требовать "конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат".

Напомним, сегодня, 18 июня, в Берлине Зеленский встретится с канцлером Ангелой Меркель, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и представителями деловых кругов ФРГ.

Как мы писали ранее, Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках "нормандского формата". А также подчеркнул, что Германия и Франция поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом Зеленский сказал после встречи с Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В МИД Германии рассказали, чего ждут от Зеленского". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"