В МИД назвали количество украинцев, зараженных коронавирусом за границей

Есть и хорошие новости – за границей уже выздоровели 73 украинца

За границей от коронавируса лечится 141 украинец, больше всего наших зараженных сограждан в Италии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Так, по состоянию на 16 мая за границей на COVID-19 сейчас болеет 141 гражданин Украины, из них только в Италии 121 человек. Остальные инфицированные: в Австрии – 3, Беларуси – 3, Ирландии – 1, на Мальте – 1, в России – 3, США – 2, Таиланде – 1, Уругвае – 1, Германии – 1, Чехии – 2, Швеции – 2.

Также есть и хорошие новости. За границей уже выздоровели 73 украинца. К сожалению, есть и печальная статистика – 8 наших сограждан умерли от коронавируса.

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Напомним, что на утро 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. Только за пятницу зафиксировано 528 новых случаев. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Согласно данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за 15 мая в 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших пациентов превысило количество заболевших. Однако в столице зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения – 153 человека.

А тем временем паромом из Турции домой возвращаются почти полсотни украинцев. Это уже седьмой эвакуационный рейс за период двухмесячного карантина.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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