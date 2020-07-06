В МИД назвали причину задержания украинцев в аэропорту Афин

Возвращение наших граждан в Украину будет за счет авиакомпании

Задержанные в аэропорту Афин (Греция) украинцы вернутся на родину 7 июля. А причиной инцидента стали ошибки в работе двух авиакомпаний.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает "Интерфакс-Украина".

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, авиаперевозчики должны удостовериться в наличии документов, разрешающих пассажирам въезд в указанные страны.

"Указанный инцидент произошел из-за определенных ошибок в работе двух авиалиний. Соответственно обеспечение питанием и транспортировка в Украину будут осуществлены за счет указанных авиалиний", – сказал он и добавил, что МИД еще раз проинформирует авиакомпании о необходимости тщательно придерживаться правил осуществления авиаперевозок.

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В тренде Стало известно, когда задержанные в Афинах украинцы вернутся домой

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В свою очередь директор департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев рассказал, когда задержанные украинцы смогут вернутся домой.

"По состоянию на утро 6 июля 2020 года граждане Украины, которым было отказано во въезде 4 июля 2020 года, находятся на территории полицейского участка аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину. По информации посольства Украины в Греции, вылет наших соотечественников запланирован на вторник, 7 июля", – сказал он.

Дипломат добавил, что консульство работает над улучшением условий пребывания для украинских граждан, в частности бабушку с двумя внуками хотят поселить в гостиницу.

Напомним, 17 украинцев прилетели из Киева в Афины вечером 4 июля. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту им запретили въезд в страну. Потом украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта. В МИД Украины отмечали, что наших соотечественников не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями. В Госпогранслужбе Украины заявляли, что наши правоохранители не имели законных оснований не пускать украинцев в Грецию. В свою очередь украинка рассказала подробнее о задержании в аэропорту Афин.

Видео: "Сегодня"

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