Виновным не уйти от наказания: МИД сделал заявление в пятую годовщину крушения на Донбассе

Елена Зеркаль напомнила о том, как Москва затягивала предоставление информации и постоянно выдвигала новые версии

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

Российские власти всячески старались помешать следствию по делу об авиакатастрофе лайнера Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль на видеозаписи, которую опубликовали на странице МИД в Twitter в пятую годовщину трагедии, 17 июля.

"Россия не просто мешала. Россия все время выдвигала новые версии. Они не предоставляли вовремя информацию. Кроме того, они все время на политическом уровне ставят под сомнение следствие в целом и его эффективность. Это и является препятствование следствию", – сказала Зеркаль.

Позже в этот день в МИД напомнили о неизбежности ответственности, которую виновные понесут за это преступление.

"Каждый должен отвечать за свои противоправные поступки. Крушение самолета рейса МН17 является не только уголовно наказуемым деянием, но и нарушением РФ норм международного права, в частности международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма", – говорится в опубликованном коммюнике.

Украинские дипломаты выразили уверенность, что справедливость будет восстановлена.

"Это ужасное преступление не останется безнаказанным. Следствие определит всех виновных в смерти 298 гражданских лиц, а независимый суд определит справедливое наказание", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что в мае премьер-министр Малайзии Махатхира Мохамада поставил под сомнение ответственность России за катастрофу рейса MH17 на Донбассе. Глава правительства потребовал предоставить весомые доказательства такой версии, после чего правительство Нидерландов потребовало от Малайзии разъяснений подобных заявлений.

А ранее в этом месяце исследовательская группа Bellingcat опубликована новый доклад, в котором назвала бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, которого задержали сотрудники СБУ, важным свидетелем связанных с авиакатастрофой событий.

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