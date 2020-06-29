В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО

О размещении в Украине военных баз НАТО можно будет говорить после получения статуса полноценного члена НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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"На самом деле, пока это только теория. Пока об этом говорить рано. Когда Украина получит статус полноценного члена НАТО, об этом можно будет говорить серьезно. Сейчас мы присоединились к Программе расширенных возможностей НАТО(EOP) – это очередной шаг на укрепление сотрудничества с Североатлантическим альянсом, что так же вызвало в России негативную и нервную реакцию. Безусловно, они пытаются преуменьшить роль ЕОР", - сказал он.

В то же время Боднар позитивно отреагировал на решение США переместить часть американского вооруженного контингента из Германии в Польшу и назвал это позитивным сигналом для Украины.

"Это серьезный сигнал, на который Россия уже нервно отреагировала, но для нас это позитивный сигнал, поскольку усиление военных возможностей НАТО, особенно в таких фланговых государствах, как Польша, страны Балтии – это абсолютно положительно влияет на безопасность Украины. Конечно, мы не можем говорить сейчас о размещении таких же военных подразделений на территории Украины", - подчеркнул он.

По словам замглавы МИД, Украина определилась со своей стратегической целью – интеграцией в НАТО.

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"Военные мощности НАТО уже расположены непосредственно на российской границе в странах, которые являются членами Альянса. НАТО на расстоянии 100 км от Санкт-Петербурга! Но это угрозу для Кремля не составляет. А вот теоретическое возможно когда то размещение военных баз, например, в Крыму – это должно бы пугать. На самом деле, это раскрывает реальную суть российской агрессии, оккупации Крыма и Донбасса – это никоим образом не связано с выбором путей укрепления безопасности Украины, это связано с агрессивной сущностью российской политики", – пояснил он.

Напомним, на сегодняшний день участниками программы расширенных возможностей являются Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Заявку на участие в Программе расширенных возможностей НАТО Украина подала еще в январе этого года.

Как мы уже сообщали, во время прошлогоднего визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ускорить подготовку ко вступлению в Альянс.

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