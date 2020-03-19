В МИД рассказали, сколько украинцев ожидают вылета из Египта в Украину

На сегодня запланировано 26 чартерных рейсов из Шарм-эль-Шейха и Хургады

В настоящее время более 11,4 тыс. украинских граждан ожидают возвращения из Египта в Украину. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"На произвол судьбы государство никого не бросит", - сказал он, отметив, что из Египта будут вывезены все украинцы.

По его словам, количество украинцев, которые будут вывезены из Египта, постоянно меняется.

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"По состоянию на сегодня ожидают вылет всего 11 тыс. 478 человек, 1 тыс. 965 – из Хургады, 9 тыс. 513 – из Шарм-эль-Шейха" – сообщил Погорельцев.

Он отметил, что на сегодня запланировано 26 чартерных рейсов из Шарм-эль-Шейха и Хургады.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Как сообщает МИД, почти 19 тысяч граждан Украины уже вернулись из Египта.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" начинает продажу билетов на спецпоезда, на которых украинцы смогут выехать из Польши.

Как известно с целью недопущения распространения коронавируса в Украине введен общенациональный карантин, введен запрет на международные и внутренние пассажирские перевозки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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