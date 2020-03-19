Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

В МИД рассказали, сколько украинцев ожидают вылета из Египта в Украину

19 марта, 14:32

Денис Беспалов

На сегодня запланировано 26 чартерных рейсов из Шарм-эль-Шейха и Хургады

В настоящее время более 11,4 тыс. украинских граждан ожидают возвращения из Египта в Украину. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"На произвол судьбы государство никого не бросит", - сказал он, отметив, что из Египта будут вывезены все украинцы.

По его словам, количество украинцев, которые будут вывезены из Египта, постоянно меняется.

Реклама

"По состоянию на сегодня ожидают вылет всего 11 тыс. 478 человек, 1 тыс. 965 – из Хургады, 9 тыс. 513 – из Шарм-эль-Шейха" – сообщил Погорельцев.

Он отметил, что на сегодня запланировано 26 чартерных рейсов из Шарм-эль-Шейха и Хургады.

В тренде
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Как сообщает МИД, почти 19 тысяч граждан Украины уже вернулись из Египта.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" начинает продажу билетов на спецпоезда, на которых украинцы смогут выехать из Польши.

Как известно с целью недопущения распространения коронавируса в Украине введен общенациональный карантин, введен запрет на международные и внутренние пассажирские перевозки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Египет карантин туристы Украина коронавирус

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантин
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантинУкраина
Эксперты в США о назначении Венедиктовой:
Эксперты в США о назначении Венедиктовой: "Возвращение к старым плохим временам"Политика
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
Все для борьбы с коронавирусом: какие решения приняла Верховная Рада
Все для борьбы с коронавирусом: какие решения приняла Верховная РадаПолитика
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...