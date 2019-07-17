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В МИД сообщили детали соглашения о безвизе с Северной Македонией

17 июля, 10:26

Положениями Соглашения отменяется необходимость оформления долгосрочных виз для трудоустройства

Фото: AFP

Департамент консульской службы МИД Украины сообщил условия соглашения о безвизовых поездках украинцев в Северную Македонию.

Дипломаты напомнили, что 12 июля 2019 года в Скопье было подписано соглашение между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан.

Соглашением предусмотрено введение безвизового режима взаимных поездок граждан для краткосрочного (до 90 дней в течение 180 дней) пребывания по действительным биометрическим проездным документам.

"Положениями Соглашения также отменяется необходимость оформления долгосрочных виз для трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и/или иммиграции, а также вводится бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз", – говорится в сообщении.

При этом о дате начала применения положений Соглашения будет сообщено дополнительно.

В то же время, до 15 марта 2020 года граждане Украины и Республики Северная Македония могут путешествовать в другое из государств без виз на основании взаимных односторонних решений двух государств.

Напомним, ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют показатели в 121, 118 и 77 стран с безвизовым режимом соответственно.

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Тег безвиз, Северная Македония

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