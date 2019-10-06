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В МИД украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак

6 октября, 10:53

Из-за протестов в Ираке погибли 100 человек

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani, REUTERS/Alaa al-Marjani

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani, REUTERS/Alaa al-Marjani

В Министерстве иностранных дел Украины украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак из-за сложной ситуации с безопасностью. Об этом сообщили в пресс-службе консульской службы МИД.

"В связи с массовым антиправительственными протестами в столице Республики Ирак – г.Багдад и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечить должным защиту на территории Ирака иностранных граждан, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, удержаться от поездок в Ирак без острой необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть ее территорию", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве рекомендуют при отсутствии возможности безопасно выехать из Ирака, не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

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"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Ирака, рекомендуем гражданам Украины обращаться в посольство Украины в Ираке", - добавили в консульской службе.

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Ранее мы сообщали, что в Ираке в результате столкновений демонстрантов и полиции погибли 100 человек, около четырех тысяч – получили ранения.

Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Также мы сообщали, что государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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Ирак заявление протесты Украина МИД Украины

Источник: Интерфакс

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