В МИД Украины назвали самые популярные среди украинских туристов страны

По словам Кулебы, первое место Венгрии следует связывать с ее статусом транзитной страны

Все больше украинцев при планировании поездок за рубеж пользуются интерактивной онлайн-картой путешествий по миру на время пандемии COVID-19, которую создало Министерство иностранных дел. Об этом на брифинге сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

"С момента запуска этого ресурса его уже посетили 749 тысяч уникальных посетителей, посмотрели эту карту, и она продолжает обновляться", – сказал он.

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Министр также назвал три самые популярные среди украинцев страны.

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"У нас тройка лидеров по общему количеству уникальных просмотров остается неизменной. Это Венгрия, Турция и Россия", – отметил Кулеба.

По его словам, первое место Венгрии следует связывать с ее статусом транзитной страны, через которую можно попасть в страны Балканского региона.

Ранее Кулеба сообщил, что уже 39 стран открыли границы для украинцев. По его словам, за неделю добавилось 13 стран: Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Винсент.

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