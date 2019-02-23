В МИД Украины ответили Венгрии по поводу закона "об образовании"

Также в министерстве подчеркнули, что не имеют каких-либо антивенгерских настроений

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В МИД Украины ответили Венгрии по поводу закона "об образовании" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg 2019-02-23T12:50:00+02:00 Украина Также в министерстве подчеркнули, что не имеют каких-либо антивенгерских настроений

В МИД Украины считают недопустимыми дальнейшие требования по изменению закона Украины "Об образовании", поскольку он прошел экспертизу Венецианской комиссии, и ее рекомендации сейчас на этапе выполнения, сообщает пресс-служба министерства.

"Принятый в соответствии с внутренним законодательством и нашими международными обязательствами закон Украины "Об образовании" прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения. Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого законодательства, манипулирование так такими эпитетами как "полуфашистский закон", как и фактами относительно его содержания", – сказано в ответе пресс-секретаря МИД Украины.

Также в министерстве подчеркнули, что в Украине "ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией".

"Мы ведем диалог с нашими партнерами из избранных народами этих стран представителей и ожидаем такого же уважения к выбору украинского народа", - сказано в ответе министерства.

Ранее сообщалось, что глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что нынешнее украинское правительство "попирает права нацменьшинств" и принял "полуфашистский" закон об образовании. Будапешт рассчитывает, что Киев все же изменит закон об образовании. Именно этот вопрос стал причиной, по которой Венгрия препятствует европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Стоит отметить, что это не единственный камень преткновения между Киевом и Будапештом. Осенью в Закарпатье разразился скандал: оказалось, что в венгерском консульстве в Берегово гражданам Украины раздавали гражданство и паспорта Венгрии.

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