Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В МИД Украины ответили Венгрии по поводу закона "об образовании"

Сегодня, 12:50

Также в министерстве подчеркнули, что не имеют каких-либо антивенгерских настроений

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В МИД Украины ответили Венгрии по поводу закона "об образовании" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg Украина Также в министерстве подчеркнули, что не имеют каких-либо антивенгерских настроений

В МИД Украины считают недопустимыми дальнейшие требования по изменению закона Украины "Об образовании", поскольку он прошел экспертизу Венецианской комиссии, и ее рекомендации сейчас на этапе выполнения, сообщает пресс-служба министерства.

"Принятый в соответствии с внутренним законодательством и нашими международными обязательствами закон Украины "Об образовании" прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения. Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого законодательства, манипулирование так такими эпитетами как "полуфашистский закон", как и фактами относительно его содержания", – сказано в ответе пресс-секретаря МИД Украины.

Также в министерстве подчеркнули, что в Украине "ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией".

"Мы ведем диалог с нашими партнерами из избранных народами этих стран представителей и ожидаем такого же уважения к выбору украинского народа", - сказано в ответе министерства.

Ранее сообщалось, что глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что нынешнее украинское правительство "попирает права нацменьшинств" и принял "полуфашистский" закон об образовании. Будапешт рассчитывает, что Киев все же изменит закон об образовании. Именно этот вопрос стал причиной, по которой Венгрия препятствует европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Стоит отметить, что это не единственный камень преткновения между Киевом и Будапештом. Осенью в Закарпатье разразился скандал: оказалось, что в венгерском консульстве в Берегово гражданам Украины раздавали гражданство и паспорта Венгрии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венгрия, закон об образовании, МИД Украины

Вы сейчас просматриваете новость " В МИД Украины ответили Венгрии по поводу закона "об образовании"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Венгрия не смогла шантажировать Украину – Климпуш-Цинцадзе

Вчера, 16:53

Вице-премьер констатировала, что, несмотря на потуги Будапешта, украинские топ-чиновники поддерживают контакты с НАТО

Венгрия назвала закон в Украине "полуфашистским": реакция вице-премьера

Вчера, 17:18

Резкие заявления Будапешта не способствуют тому, чтобы народные депутаты с готовностью поддерживали какие-то изменения

Венгрия начала кампанию против президента Еврокомиссии

19 февраля, 11:22

На странице правительства в соцсети размещен фотоколлаж с изображениями Юнкера и Сороса

Столицы Эстонии и Венгрии "переименовали" Киев

14 февраля, 19:40

Международные аэропорта Таллина и Будапешта теперь будут писать Kyiv, указывая рейсы "в" или "из" украинской столицы

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха

В Украине изменили процедуру прохождения техосмотра

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

Усику пообещали проломить голову за Лавру

Топ-5 новых авто в Украине по цене мотоцикла

Киевлян завалят письмами из налоговой

Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Сегодня, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Вчера, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Вчера, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

21 февраля, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности