В МИД Украины ответили Венгрии по поводу закона "об образовании"
Также в министерстве подчеркнули, что не имеют каких-либо антивенгерских настроений
В МИД Украины считают недопустимыми дальнейшие требования по изменению закона Украины "Об образовании", поскольку он прошел экспертизу Венецианской комиссии, и ее рекомендации сейчас на этапе выполнения, сообщает пресс-служба министерства.
"Принятый в соответствии с внутренним законодательством и нашими международными обязательствами закон Украины "Об образовании" прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения. Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого законодательства, манипулирование так такими эпитетами как "полуфашистский закон", как и фактами относительно его содержания", – сказано в ответе пресс-секретаря МИД Украины.
Также в министерстве подчеркнули, что в Украине "ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией".
"Мы ведем диалог с нашими партнерами из избранных народами этих стран представителей и ожидаем такого же уважения к выбору украинского народа", - сказано в ответе министерства.
Ранее сообщалось, что глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что нынешнее украинское правительство "попирает права нацменьшинств" и принял "полуфашистский" закон об образовании. Будапешт рассчитывает, что Киев все же изменит закон об образовании. Именно этот вопрос стал причиной, по которой Венгрия препятствует европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Стоит отметить, что это не единственный камень преткновения между Киевом и Будапештом. Осенью в Закарпатье разразился скандал: оказалось, что в венгерском консульстве в Берегово гражданам Украины раздавали гражданство и паспорта Венгрии.
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