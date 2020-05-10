В МИД Украины подтвердили похищение украинского моряка у берегов Африки

Посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с судовладельцем и оператором судна

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что у побережья Африки с грузового судна был похищен украинский моряк, передает "Укринформ".

Как сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, 10 мая была получена информация, что вблизи порта Малабо (Экваториальная Гвинея) было осуществлено пиратское нападение на судно Rio Mitong (флаг Коморских островов, судовладелец – бельгийская компания SMART S&P SA, оператор судна – ITS INTERNATIONAL TRADE).

"По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины – член экипажа судна", - сказал Погорельцев.

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В настоящий момент посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с судовладельцем и оператором судна относительно проверки этой информации и выяснения обстоятельств дела.

Кроме того, посольство Украины в Сенегале, которое отвечает за Экваториальную Гвинею, и посольство Украины в Нигерии, которое является ближайшими к месту происшествия дипломатическим учреждением, обратились в местные компетентные органы с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

"Дело находится на контроле причастных заграничных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД", – заверил Погорельцев.

Ранее сообщалось, что у берегов Африки пираты захватили в плен украинских моряков.

У берегов Африки, в Гвинейском заливе, пираты захватили грузовое судно с украинцами. Контейнеровоз следовал из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна были 17 членов экипажа. Во время нападения бандиты взяли в плен семерых моряков.

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