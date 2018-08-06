В МИД Украины рассказали, сколько украинцев находятся в тюрьмах за рубежом

В последнее время МИД и Министерство юстиции значительно активизировали работу по заключению договоров о передаче осужденных лиц

За рубежом арестованы, задержаны, осуждены и отбывают наказание около 10,5 тысяч граждан Украины. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"По состоянию на 30 июня этого года – это последняя общая статистика, которую мы имеем по всему миру – арестованы, задержаны, осуждены и отбывают наказание в различных странах мира более 10 тысяч граждан Украины", – заявил Заяц.

Он назвал эту цифру "очень большой". "Из них более 6,5 тысяч приговорены к лишению свободы", – уточнил он.

В связи с этим консульская служба МИД работает над каждым случаем.

"Безусловно, первый приоритет для нас – это политически мотивированные осуждения, осуждения к смертной казни и осуждения к пожизненному лишению свободы", – добавил он.

Заяц отметил, что в последнее время МИД и Министерство юстиции значительно активизировали работу по заключению договоров о передаче осужденных лиц.

"По состоянию на данный момент вступили в силу, ратифицированы и действуют такие договоры с 14 государствами. Это позволяет в нормальном стандартном режиме тех лиц, которые осуждены, переводить, в случае их желания, для отбывания наказания в Украине", – отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что в российском плену более 60 украинцев.

Напомним, узник Кремля Александр Костенко вернулся в Украину.