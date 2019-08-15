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В МИД Украины сделали заявление по узникам Кремля Кольченко и Бекирову

Сегодня, 15:10

Российский суд отклонил ходатайство украинского политзаключенного Александра Кольченко

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Фото: facebook.com/UkraineMFA

В Министерстве иностранных дел Украины требуют освободить заключенного в России крымского анархиста Александра Кольченко и удерживаемого в аннексированном Крыму активиста Эдема Бекирова. Об этом в Twitter написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Российский суд отклонил ходатайство украинского политзаключенного Александра Кольченко о переводе на исправительные работы вместо лишения свободы в колонии. Россия усиливает свои репрессивные меры против тех, кто выступает за свободу и справедливость", - написала она.

Также Зеленко добавила, что у крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в СИЗО Симферополя, ухудшается состояние здоровья. Зеленко добавила, что Бекирову необходимо предоставить срочную медицинскую помощь.

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Ранее сообщалось, что суд города Копейска Челябинской области РФ отказал украинскому политзаключенному Александру Кольченко в ходатайстве о переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии.

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Напомним, что ранее Александр Кольченко оказался в штрафном изоляторе за "несоблюдение формы одежды".

Кроме того, как мы писали, мать Александра Кольченко в конце июля впервые в 2018 году смогла навестить сына в российской колонии.

Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

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МИД Украины кольченко Бекиров

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