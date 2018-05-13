В МИД уточнили информацию о состоянии детей после ДТП в Беларуси

Информацию о шестерых пострадавших в ДТП в Беларуси детях, двое из которых находятся в тяжелом состоянии подтвердил заместитель директора Департамента консульской службы МИД – начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич. Об этом сообщает "112 Украина".

По его словам, утром украинский консул посетил место происшествия, а затем и пострадавших детей в больнице.

"Утром консул посетил место происшествия и с представителями власти сейчас предпринимают первоочередные неотложные меры по оказанию помощи. Консул посетил больницу, где убедился, что шестеро детей пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас прорабатывается вопрос о возможной транспортировке двух пострадавших в Брест, но это должны оценить врачи", – сказал он.

Напомним, сегодня, 13 мая, около 7 часов утра юношеская футбольная команда из Украины попала в ДТП на трассе "Каменец – Шерешево Свислочь". Один ребенок погиб.

"У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – отметили в Минздраве государства.

Напомним, в начале апреля в центральной части Канады произошло ДТП с участием автобуса молодежной команды хоккеистов.

Как сообщалось, в начале февраля этого года в селе Дидилов на трассе Киев – Чоп во Львовской области перевернулся автобус, который перевозил футбольную команду "Малинск" из Ровно.

Также в результате ДТП в Аргентине погибли три футболиста чилийской команды "Коло-Коло".



