В Мининформполитики рассказали, сколько потратят на популяризацию Украины за границей

Сегодня, 19:10

Министерство проводит тендеры на мероприятия по укреплению положительного имиджа Украины в зарубежных медиа

Артем Биденко. Фото: mip.gov.ua
Артем Биденко. Фото: mip.gov.ua

Министерство информационной политики ожидает, что его расходы на популяризацию Украины за рубежом в масс-медиа по результатам года составят около 35 млн грн, заявил госсекретарь министерства Артем Биденко.

"В целом, на конец года надеемся выйти на цифру около 35 млн гривен по этому году на медийную популяризацию Украины за границей", – сообщил Биденко.

В частности, популяризация на телеканале EuroNews по контракту будет стоить около 3 млн гривен. На другие сферы популяризации в средствах массовой информации, тендер по которым еще проходит, будет потрачено около 26 млн грн.

Напомним, Мининформполитики в 2017 году активно проводило кампанию по информированию зарубежных партнеров о российских наемниках, участвующих в войне на Донбассе.

А ранее в министерстве заявляли, что Россия превратила Крым в "информационное гетто". Российская пропаганда активно проводит масштабные кампании по дискредитации Украины как государства и украинцев.
euronews, пропаганда, медиа, мининформполитики

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Источник:

Интерфакс-Украина

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