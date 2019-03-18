В Министерстве образования намерены избавиться от школ без туалетов
В Закарпатской области около сотни школ работают без канализации и водоснабжения
В Министерстве образования намерены избавиться от школ без туалетов, которые до сих пор существуют в Украине. Больше всего таких школ – в Закарпатье. Около сотни работают без канализации и водоснабжения. Тысячи учеников и учителей вынуждены пользоваться уличными туалетами.
Больше всего таких школ в Мукачевском и Тячевском районах. На обустройство теплых санузлов из государственного бюджета область получит 44 миллионов гривен. Выделить средства должна и местная власть.
Средства обещают распределить уже на ближайшей сессии облсовета Закарпатской области. Ремонтные работы не будут мешать учебному процессу, обещают в департаменте образования.
Ранее сообщалось, что более миллиона гривен потратили на строительство туалета в сельской школе в Степанках Черкасской области. Обустраивали четыре сан-узла и канализацию два года. На обустройство сверхсовременных санузлов из областного бюджета потратили почти 1,2 млн гривен.
Также мы писали, что под Харьковом показали страшные фото туалета в одной из школ.
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