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В Министерстве образования намерены избавиться от школ без туалетов

Сегодня, 14:30

В Закарпатской области около сотни школ работают без канализации и водоснабжения

В Министерстве образования намерены избавиться от школ без туалетов Украина В Закарпатской области около сотни школ работают без канализации и водоснабжения

В Министерстве образования намерены избавиться от школ без туалетов, которые до сих пор существуют в Украине. Больше всего таких школ – в Закарпатье. Около сотни работают без канализации и водоснабжения. Тысячи учеников и учителей вынуждены пользоваться уличными туалетами.

Больше всего таких школ в Мукачевском и Тячевском районах. На обустройство теплых санузлов из государственного бюджета область получит 44 миллионов гривен. Выделить средства должна и местная власть.

Средства обещают распределить уже на ближайшей сессии облсовета Закарпатской области. Ремонтные работы не будут мешать учебному процессу, обещают в департаменте образования.

Ранее сообщалось, что более миллиона гривен потратили на строительство туалета в сельской школе в Степанках Черкасской области. Обустраивали четыре сан-узла и канализацию два года. На обустройство сверхсовременных санузлов из областного бюджета потратили почти 1,2 млн гривен.

Также мы писали, что под Харьковом показали страшные фото туалета в одной из школ.

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Тег школа, туалет, минобразования

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