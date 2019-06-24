В Министерстве образования рассказали, где можно проконсультироваться по поводу вступительной кампании

Горячая линия будет работать до 9 августа

Фото: Анастасия Искрицкая

С понедельника, 24 июня, стартовала горячая линия Министерства образования и науки Украины и приемная граждан по вступительной кампании-2019. об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Горячая линия будет работать до 9 августа.

Обратившись на горячую линию МОН или в приемную граждан по вступительной кампании, абитуриенты смогут получить ответы на вопросы: что такое конкурсный балл и как он рассчитывается, сколько заявлений можно подать на бюджетную и контрактную формы обучения, какими льготами можно воспользоваться при поступлении и др.

"Уже через неделю начнется активная фаза вступительной кампании, а именно регистрация электронных кабинетов и подача заявлений в учреждения. Для того чтобы абитуриенты, их родители и учителя были хорошо осведомлены о графике и особенностях вступления, мы создали на сайте МОН отдельный раздел "Вступительная кампания 2019", где можно найти ответы на самые распространенные вопросы по вступлению на все уровни высшего образования, видеоразъяснения и официальные документы", – добавили в ведомстве.

"Мы очень просим абитуриентов ознакомиться с материалами раздела, попытаться найти там ответ на свой вопрос, прежде чем паниковать. Кроме того, специалисты Министерства проведут серию семинаров для приемных комиссий", – подчеркнула министр образования и науки Лилия Гриневич.

Напомним, что заседание апелляционной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, на котором рассмотрят апелляционные заявления участников внешнего независимого оценивания по ряду предметов, состоится во вторник, 25 июня.

Как мы писали ранее, в пятницу, 14 июня, на информационных страницах участников были размещены результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, физике.

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